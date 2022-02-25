DEVELER GÜREŞLER ÖNCESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE GEZDİRİLDİ - Son Dakika
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DEVELER GÜREŞLER ÖNCESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE GEZDİRİLDİ

25.02.2022 18:42

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi 27 Şubat'ta 140 devenin katılımıyla düzenlenecek güreşler öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi 27 Şubat'ta 140 devenin katılımıyla düzenlenecek güreşler öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Şehrin en kalabalık yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda rengarenk süslenen develeri görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyip, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Şubat'ta, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde saat 11.00'de düzenleyeceği deve güreşleri heyecanı, kortejle başladı. Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 140 pehlivan devenin katılacağı güreşler öncesinde

Bayramyeri Meydanı'nda kortej oluşturuldu. Kortejde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Ömer Faruk Özer, daire başkanları, çok sayıda vatandaş ve pazar günü müsabakalarda yer alacak pehlivan develer yer aldı. Sahipleri tarafından süslenen develer özellikle çocukların yoğun ilgisini çekerken, 7'den 70'e herkes pehlivan develerle bol bol fotoğraf çektirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takiben 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteji ilgiyle izleyen vatandaşlar, renkli görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.

140 DEVE ER MEYDANINA ÇIKACAK

Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 140 pehlivan deve 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi'nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak. (DHA)

DEVELER GÜREŞLER ÖNCESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE GEZDİRİLDİ
DEVELER GÜREŞLER ÖNCESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE GEZDİRİLDİ
DEVELER GÜREŞLER ÖNCESİNDE ŞEHİR MERKEZİNDE GEZDİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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