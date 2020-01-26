Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti - Son Dakika
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Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yörük kültürünün folklorik gösterisi olan deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.

Develer Kadınları Kooperatifi yararına güreşti, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yörük kültürünün folklorik gösterisi olan deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.


140 güreş devesinin katıldığı ve Kumluca Kadınları Kooperatifi yararına Karatepe Stadında yapılan güreşlere Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla ve Akdeniz bölgesinden 140 güreş devesi katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan güreşlerde develer rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Galip devenin seçilemediği güreşlerde, güreşen develeri birbirlerinden ayırmak için saha görevlileri büyük çaba harcadı. Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Kupası müsabakasında Kumluca'dan Aslan Bey, Çine'den Ayar Efe adlı develer güreşti. Söke'den Alparslan 1071, Biga'dan Granikos adlı develer Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası için mücadele ederken, Kaymakamlık Kupasına, Kumluca'dan Salih Bey Baron ile Aydın Çine'den Dost adlı develer güreşti.Ziraat Odası kupasına ise Bozdoğan'dan Han 1 ve Didim'den Küçük Ağa adlı develer güreşti. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:34 Kaynak: İHA
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