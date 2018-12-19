Son Dakika Haberleri: Develer, Kültür ve Spor Tesisleri Yararına Güreşecek

Develer, Kültür ve Spor Tesisleri Yararına Güreşecek

3 saat önce

Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek geleneksel deve güreşlerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 120 devenin katılacağı bildirildi.

Develer, Kültür ve Spor Tesisleri Yararına Güreşecek, System.String[]
Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek geleneksel deve güreşlerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 120 devenin katılacağı bildirildi.

Organizasyon öncesi Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda güreş tertip komitesi toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, 2019 yılı Kumluca Deve Güreşi ağası Osman Özal ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Karakuş, bu yıl deve güreşlerini, Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisler yararına yapacaklarını söyledi.

Güreşler aracılığıyla ilçede birçok kalıcı hizmet yapıldığını ifade eden Karakuş, "Güreşlerimize Çanakkale, Balıkesir, Ege ve Akdeniz'in en favori develeri katılacak. Yılın en görkemli ve seyrine doyulmayan bir güreş düzenleyeceğiz. Gelenek, görenek ve kültürümüzün bir parçası olan deve güreşlerimize tüm güreş severleri bekliyoruz." dedi.

Kumluca Deve Güreşleri 30 Aralık Pazar günü Kumluca Karatepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:48 Kaynak: AA

Kumluca Belediyesi, Türkiye, Kumluca, Güncel
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