Develere çip takılacak - Son Dakika

Kapadokya Alan Başkanlığı sportif ve turizm amaçlı balon, ATV ve at biniciliğinizden sonra, deve turlarının da usul ve esaslarını belirliyor. Develerin yaşam alanı başta olmak üzere, kayıt altına alınması, tur liderlerinin sertifikalı olması, develerin ve binicilerin sigortalanması, tur güzergahları ve develerin yaşları gibi birçok konuda standart getiriliyor. İlgili kurumların tamamının görüşleri alındıktan sonra son şeklinin verileceği usul ve esaslar Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

"DEVELERE ÇİP TAKILACAK"

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından deve turlarında faaliyet gösterecek develere fotoğraflı kimlik belgesi çıkartılması hedefleniyor. Kimlik belgesine sahip develer işletmenin Hayvan Bilgi Sisteminde kayıt yaptırılarak devenin tüm bilgilerinin yer aldığı micro çip takılması da zorunlu hale getirilecek. Ayrıca alınan kararda, sportif turlarda faaliyet gösterecek develere de yaş sınırlaması getirilmesi de alınan kararlar arasında yerini alacak.

"DEVELER DE SİGORTALANACAK"

Deve turlarında yaşanabilecek kazalara karışı deve biniciliği turlarına katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının yapılması zorunlu hale getirilirken, tura katılacak develerde sigortalanacak. Kapadokya bölgesinde profesyonel olarak deve turları düzenleyen İşletmeci Kemal Güntaş belirlenen usul ve esasların bir çok maddesinin kendileri açısından olumdu olduğunu söyledi. Güntaş; "Kuralların olması misafirlere verilecek hizmetin kalitesini belirleyeceği için iyi bir şey. Bir kural çerçevesinde çalışmak ve hizmet etmek elbette önemli. Burada asıl verilmesi gereken develerin bölgeyle ve Türk tarihiyle olan bağının misafirlere aktarılması. İç Anadolu bölgemizde deve uzantılı birçok isim vardır. Hemen yanı başımızda Kayseri'de Develi ilçesi, deve bağırtan diye bir mevkiimiz var. Hatta bölgemizde birçok hanlarımız ve kervansaraylarımız var. Bunların hepsi ticaret yollarıydı. Türk kültüründe deve binlerce yıldır var. 50'li yıllardan sonra deve teknolojiye yenik düşüyor. Teknolojik gelişmeler kervancılığı bitiriyor. Biz bu bölge için önemli olan bu kültürü tekrar yaşatmaya ve unutturmamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Deveci Recep Demirci ise yaptığı açıklamada, "Dedelerimiz geçmişte develer ile nakliyecilik yapardı. Bu bölgeden yükledikleri yükleri Kayseri'ye trene götürürlerdi. Bu bölgede ipek yolu güzergahında birçok hanlar vardır. Bu hayvanlar handan hana günlük 35- 40 kilometre gidiyordu" şeklinde konuştu.

Deve üzerinde bölgeyi gezen yerli turistlerde deve ile bölgeyi gezmenin çok güzel olduğunu ve herkese tavsiye edeceklerini söyledi.

(Asım Çapacı/ İHA)