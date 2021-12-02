DEVELERE TÖRENLE HAVUT KUŞATILDI - Son Dakika

Antalya'nın Demre ilçesinde, develerin güreşe hazır olduğunu ve deve güreşi sezonunun başladığını simgeleyen 'Develere Havut Kuşatma Töreni' düzenledi.

Demre Deveciler Derneği tarafından düzenlenen 'Develere Havut Kuşatma Töreni', Köşkerler mahallesindeki güreş sahasında yapıldı. Törene Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Köşkerler Mahallesi Muhtarı Nazif Bilgiç, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu, belediye meclisi üyeleri, deve sahipleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende 50 deveye havut kuşatıldı.

Develer önce davul zurna eşliğinde güreş sahasının dışındaki alana geldi.Daha sonra 'Daylak' denilen yeni güreşe başlayacak genç develer ile diğer develer 4'er grup halinde güreş sahasında tur attı, sahipleri de seyircileri selamladı. Ardından 'Mehmet Efe' adlı deveye, Demre Belediye Başkanı ve görevliler havut giydirildi. Deve ayağa kaldırıldıktan sonra dua edildi. Etkinliğe katılanların saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okumasından sonra deve güreşi sezonu başladı. Etkinlikte daylak devele ile usta develere gösteri amacıyla güreş yaptırıldı. Törene katılanlara yöresel bir yemek olan keşkek ikram edildi.

Deve sahibi Ramazan Bilgiç havut kuşatma töreninin güreş sezonu başladığını simgeleyen gelenek olduğunu belirtti. Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu ise deve güreşlerinin yörük kültürünün bir parçası olduğunu anlattı. Aralık ayı başlarında develere havut kuşatıldığnı aktaran Dedemoğlu, Bu havut kuşatma develerimizin güreş vaktinin geldiğinin ibaresidir. Devecilik kültürü yaygındır. Güreşleri en az 10 bin kişi izler. Biz bu geleneği devam ettirebildiğimiz sürece devam ettireceğiz diye konuştu.