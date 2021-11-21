MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' tamamlandı. Dereceye giren 14 devenin sahibine kupaları teslim edildi. 120 devenin güreştiği festivalde, dereceye giren 14 devenin sahibine 'Belediye Başkanlık Kupası', 'Jandarma Komutanlığı Kupası', 'Şoförler Odası Başkanlık Kupası', 'Yuntdağı Deveciler Dernek Kupası', 'Federasyon Başkanlık Kupası' kategorileri altında kupaları teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 14 DEVE DERECEYE GİRDİ - Son Dakika