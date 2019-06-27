Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
11 dakika önce
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Yaklaşık 3 yıldır Develi
Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı. Cumhuriyet Savcısı Selim
Şerif Kocaeli Adliyesi
, Hakim Nesrin Samsa Geçgin Yargıtay
Tetkik Hakimi ve Hakim Cemre Günay ise Adana
Adliyesine atandı.
Develi Adliyesinden ayrılan hakim ve savcılara veda yemeği verildi. - KAYSERİ
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