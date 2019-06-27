Son Dakika Haberleri: Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
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Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği

11 dakika önce

Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.

Develi Adliyesinden Hakim ve Savcılara Veda Yemeği, System.String[]
Yaklaşık 3 yıldır Develi Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yeni görev yerlerine atandı.

Cumhuriyet Savcısı Selim Şerif Kocaeli Adliyesi, Hakim Nesrin Samsa Geçgin Yargıtay Tetkik Hakimi ve Hakim Cemre Günay ise Adana Adliyesine atandı.

Develi Adliyesinden ayrılan hakim ve savcılara veda yemeği verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Develi, Güncel
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