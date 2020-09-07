Develi Belediye Başkanı Cabbar'ın acı günü - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın annesi Zeynep Cabbar vefat etti.
Başkan Cabbar'ın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören annesi Zeynep Cabbar, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Zeynep Cabbar'ın cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Başkan Cabbar annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:19 - Kaynak: AA
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