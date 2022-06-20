Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi

20.06.2022 17:03
Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle yurt içi ve dışındaki muhtaçlara kurban ulaştırılması için Develi Müftülüğü tarafından Çarşı Cami önüne kurban standı açıldı.

Develi Müftüsü Emin Patan'ın bilgilendirmede bulunduğu standı ziyaret eden Cabbar, vekaletle kurban standına bağışta bulundu.

Cabbar, yurt içinde ve dışında muhtaçlara kurban sevinci yaşatmak için Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir özenle gayret gösterdiğini belirterek, vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Develi Belediye Başkanı Cabbar, kurban bağışı kampanyasına destek verdi - Son Dakika

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