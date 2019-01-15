Develi Belediye Başkanı Cabbar, "Vizyon Projelerimizle İlçemizi Yarınlara Taşıyacağız"
1 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Develi Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Develi Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Öncelikle Tabi mutlu ve gururluyuz, bunun yanı sıra da üzerimize yüklenen sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz" dedi. Başkan Cabbar, "İnşallah 2014 yılında Develi sevdasına çıktığımız bu yolda da yine durmadan yılmadan ekibimizle hemşehrilerimizle çalışarak daha güzel yarınlara Develi'mizi taşıyacağız. Tabii bu arada Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Develili hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç
'ın olması da bizlere ayrı bir gurur verdi" diye konuştu.
Başkan Cabbar, "İnşallah onunla birlikte el ele gönül gönüle vererek vizyon projelerimizle Develi'mizi daha güzel yarınlara taşıyıp çalışmalarımızı güzel bir şekilde devam ettireceğiz, Bizi izlemeye devam edin" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti
Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?
Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti