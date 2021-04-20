Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç'a, Cabbar ile beraberindeki heyet tarafından ilçede yapılacak yeni kent meydanı, proje ile yatırımlar hakkında sunum yapıldı.

Ziyarette, Develi Belediyesinin lavanta bahçesinde yetiştirilip, üretilen lavanta kolonyasının tanıtımı yapılarak, Büyükkılıç'a hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükkılıç, ilçeye desteklerinin süreceğini ifade etti. Cabbar ise Büyükkılıç'a hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaya hem de onun doğduğu topraklar olan Şıhlı Mahallesi'nde bulunan bahçedeki lavantalardan elde ettikleri kolonyaları sunmaya geldiklerini kaydetti.

Öte yandan, ziyarette Ankara'da gerçekleşen final müsabakasında 2020-2021 sezonu Erkekler 2. Lig'de grubu ikinci tamamlayıp 1. Lig'e çıkan Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncuları da hazır bulundu.