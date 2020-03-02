Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti

6 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve meclis üyeleriyle birlikte Mart ayı meclis oturumunun ardından İdlip'te meydana gelen hain hava saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün kabrini ziyaret etti.

Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti, System.String[]

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve meclis üyeleriyle birlikte Mart ayı meclis oturumunun ardından İdlip'te meydana gelen hain hava saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün kabrini ziyaret etti.


Mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip şehide dualar eden Başkan Cabbar ve meclis üyeleri daha sonra şehidin baba evine giderek şehidin ailesine ziyarette bulundu. Develi'nin şehidine son görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Cabbar; "İnşallah bundan sonra da şehidimizin bize emaneti olan ailesine daha çok destek sağlayarak acılarını paylaşmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Develi, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim
Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]