Develi Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Develi Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Develi Belediyesi Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.
Develi Belediyesi Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.
Veteriner İşleri servisine bağlı ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan besleme noktalarına düzenli aralıklarla mama ve ekmek bırakıyor. Zor zamanlardan merhamet ve yardımlaşmayla çıkılacağına inandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü düsturundan hareketle bu süreçte beslenme olanakları azalan sokak hayvanlarımıza da gıda desteği sağlamaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:37 Kaynak: İHA
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