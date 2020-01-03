Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı - Son Dakika

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı

6 saat önce

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları, snowboard turnuvasında üç madalya kazandı.

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı, System.String[]

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları, snowboard turnuvasında üç madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, turnuvada başarılı olan sporcuları ve kulüp antrenörü Ahmet Aras'ı tebrik etti.

Sporcuların ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Cabbar, "Kayak kulübümüzün sporcuları yine güzel bir başarı elde etti. İnşallah bundan sonra da başarıları artarak devam eder." dedi.

Turnuvada, büyük erkekler kategorisinde Egemen Taşkır üçüncü, U15 bayanlarda Sudenur Gürbüz ikinci, U13 erkeklerde Celal İzci ikinci olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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