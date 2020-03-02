Develi Belediyesi Meclis Toplantısı'nda şehitler anıldı - Son Dakika

Develi Belediyesi mart ayı meclis toplantısında İdlib şehitleri anıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın başkanlık ettiği toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz ve diğer şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Başkan Cabbar, toplantıda yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kahraman vatan evlatlarını toprağa vermenin hüznünü yaşadığını belirten Cabbar, Develi'de toprağa verilen şehit Taşöz'ün cenazesine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Toplantının ardından, meclis üyeleriyle beraber İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün mezarı ziyaret edildi.