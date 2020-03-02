Develi Belediyesi meclisinde şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Develi Belediyesi meclisinde şehitler için dua edildi

6 saat önce

Develi Belediyesi, Mart Ayı olağan meclis toplantısını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın öncülüğünde ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Develi Belediyesi meclisinde şehitler için dua edildi, System.String[]

Develi Belediyesi, Mart Ayı olağan meclis toplantısını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın öncülüğünde ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.


Toplantı öncesinde İdlib'te meydana gelen hain saldırı sonrası şehit düşen vatan evlatları ve Develi'li şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Şubat ayı içerisinde Develi'nin iki kahraman askerini toprağa vermenin hüznünü yaşadığını belirten Başkan Mehmet Cabbar; "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Develimizin mahşeri kalabalıkla şehidine son görevini layıkıyla yerine getirdiği için hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Aldığımız ve alacağımız bütün kararları yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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