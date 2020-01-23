Develi Belediyesi metruk evlerin yıkıntısını taşıyor - Son Dakika

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Develi Belediyesi metruk evlerin yıkıntısını taşıyor
13 dakika önce
Develi Belediyesi, yıkılan metruk evlerin hafriyatını kaldırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Develi Belediyesi, yıkılan metruk evlerin hafriyatını kaldırıyor.
Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Camikebir, Asım Köksal ve Sindelhöyük mahallelerinde tehlike arz eden yapıları yıkan ekipler, oluşan hafriyatı temizliyor.
Can ve mal kaybının önüne geçmek, kontrollü şekilde yıkım yapmak için çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, diğer mahallelerde de tespit ettikleri evlerin temizliğini de yapacak.
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