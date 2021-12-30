Develi Belediyesinde sözleşme sevinci - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyedeki törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

Çelik, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 3 yıl için geçerli olduğunu, üyelerin aylık kazançlarına 2022 yılı ilk altı ayı için yüzde 35 zam yapılacağını, sonraki dönemler için de devlet memurlarına gelen her türlü zam, enflasyon farkı oranında artış sağlanacağını belirtti.

Çelik, sözleşmede emeği geçen Başkan Cabbar'a ve yetkililere teşekkür etti.

Cabbar da işçilerin ilçeye hizmet için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, emeklerinin karşılığını vermeye gayret ettiklerini kaydetti.