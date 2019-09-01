Develi Belediyesi'nden ağaç hassasiyeti

Develi Belediyesi tarafından kurulan atık ambalaj fabrikası ile her ay bin tane ağaç kesilmekten kurtuluyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede kurulan atık ambalaj fabrikasının doğaya ve çevreye katkı yapmak amacıyla her ay bin tane ağacın kesilmesine engel olacağını söyledi.



Develi'de kurulan fabrikanın Sıfır Atık Projesi kapsamında doğaya ve çevreye çok büyük katkıları olduğunu belirten Başkan Cabbar, " Kayseri'de birkaç belediyemizde atık ambalaj toplama fabrikası kurulmuştu. Metropol belediyelerimizin haricinde ilk kuran belediye biziz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında adım attığımız bir projemizdi. Bu bağlamda bizler Çevre Bakanlığımızdan aldığımız bir hibe desteğiyle fabrikamızı kurduk ve çalışmalarına şuanda devam ediyoruz. Bizim için elbette ki maddi yönden belediyemize geliri var bu önemli ama esas önemli olan husus biz yaptığımız çalışmayla her ay bin tane ağacın kesilmesini engellemiş oluyoruz. Bu da bizim doğamıza ve çevremize yapmış olduğumuz bir katkı. Çevre bize emanet, bizler bizden sonra ki nesillere bu güzel çevremizi ve doğamızı bırakmamız gerekiyor anlayışıyla bu projemizi gerçekleştirdik. İnşallah bizler bu çalışmaları daha da geliştirerek evlerimizden daha değişik platformda sıfır atık projesi kapsamında ilişkilere ve iletişime girerek bu sayının daha da artarak çevremize daha çok katkı vermenin imajında ve anlayışında olacağız" dedi.



Develi ilçesinde yapılan çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Cabbar, yapılan yol yenileme çalışmalarına dair bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü;



"Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor burada paydaş kuruluşlarımız var, biz uyumlu bir şekilde Develimize neler katabiliriz onun peşinde koşuyoruz. Rutin belediyecilik anlayışımızın dışında şuanda köylerimizde parke çalışmalarımız yine köylerimizde Büyükşehir Belediyemizden aldığımız destekle asfalt çalışmalarımız devam etmekte. Valiliğimize de çok teşekkür etmek istiyorum yatırım izlemeden parkeler vererek köylerimizde özellikle kanalizasyonu tamamlanmış ve yeni yapılmış köylerimizin üst yapılarının güzelleştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya Develi'nin girişinden çıkışına kadar olan deremizin ıslahatı ile ilgili girişimleri ve talimatlarıyla ihalesi yapıldı ve şuanda çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Bu çalışmamız da tamamlandığında uzun yıllardan beri kokusundan, görselliğinden ve özellikle sineklerinden rahatsız olduğumuz bu derenin ıslahıyla da Develimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmalarımıza gece gündüz demeden aşkla, şevkle yorulmadan devam ediyoruz." - KAYSERİ