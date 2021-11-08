Develi Belediyesinden personelin maaşına yüzde 10 zam - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında ek protokol yapılarak Develi Belediyesi Personel AŞ'de çalışan işçilerin ücretlerine zam yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediyesinde düzenlenen protokol törenine, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı.

Burada konuşan Cabbar, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan belediye personelinin de etkilendiğini belirtti.

Sendika ile görüşerek işçilere zam yapma kararı aldıklarını anlatan Cabbar, "Yılbaşında belirlenecek asgari ücretin üzerine yüzde 11 oranında zam yapma kararı aldık. Ayrıca kasım ayında da yüzde 5 oranında almış oldukları ücretleri artırarak bir nebze kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Çelik ise Başkan Cabbar'a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.