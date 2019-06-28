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Develi Belediyesi'nden 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' proje çalışması

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının '2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilişi ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanya ile Develi Belediyesi Develi'de...

Develi Belediyesi'nden 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' proje çalışması, System.String[]
İçişleri Bakanlığının '2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilişi ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanya ile Develi Belediyesi Develi'de bulunan yaya yollarında çalışma başlattı.

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, proje kapsamında ilçe merkezindeki okul önleri ile yaya geçitlerinde yaya figürlü yaya yolu çizgi çalışması başlattı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yaya figürlü yol çalışması ile ilgili; "Develimizdeki bütün okul önlerine ve yaya geçişlerine bu çalışma yapılarak Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın sloganıyla Bakanlığımızın başlatmış olduğu projenin Develimizde de hayata geçirmiş olacağız. Bu çalışmayla araç sürücüleri yaya geçişlerinde daha duyarlı olacak ve öncelik yayalara verilecektir" dedi.

Trafikteki sürücülerin yaya figürlü çizgi çalışması ile yayalara geçişlerde öncelik verilmesi için Develi'deki tüm yaya yollarında ve okul önlerinde yaya figürlü yaya yolu çalışmasının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Develi Belediyesi, Develi, Güncel
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