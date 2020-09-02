Develi Belediyesi'nden uluslararası organizasyona ev sahipliği - Son Dakika

Develi; 3-4 ile 14-15 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Grand Prix Velo Erciyes bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak.

13 farklı ülkeden 153 sporcunun katılacağı yarış Develi Cumhuriyet Meydanında başlayıp 112 kilometre sonra Develi Kaymakamlığı önünde tamamlanacak. Kadınlar ve erkeklerden oluşan iki ayrı kategoride toplamda 22 takım Develi'de 4 etap olarak yarışacak. Sporun her türlü branşına destek verdiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Uluslararası düzeyde yapılacak olan bisiklet yarışını sosyal mesafeye ve maske kullanmaya dikkat ederek tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ