Son Dakika Haberleri: Develi Belediyesi'nin 2018 Yılındaki Cenaze Hizmetleri

Develi Belediyesi'nin 2018 Yılındaki Cenaze Hizmetleri

1 saat önce

Develi Belediyesi ekipleri 2018 yılında 700 adet Kayseri ve 275 adet de ilçedeki cenazenin taşımasını yaparken 975 taziye çadırı kurdu.

Develi Belediyesi'nin 2018 Yılındaki Cenaze Hizmetleri, System.String[]
Develi Belediyesi ekipleri 2018 yılında 700 adet Kayseri ve 275 adet de ilçedeki cenazenin taşımasını yaparken 975 taziye çadırı kurdu.

Develi Belediyesi, cenaze hizmetlerinde mesai kavramı gözetmeksizin ilçe halkına 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. 7 personelin görev yaptığı cenaze hizmetlerinde 2018 yılında toplamda 975 adet taziye çadırı kuruldu. 20 adet cenazeyi şehir dışından getiren ekipler, 700 adet Kayseri ve 275 adet de Develi'deki cenazenin taşımasını yaptı. Üç adet cenaze aracı, bir adet çadır vinci ve 12 adet taziye çadırı ile hizmet vermeye devam edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Hemşerilerimizin cenaze gibi zor bir durumda onlara yardımcı olmak sıkıntılarını azaltmak için ekibimiz var gücüyle hizmet üretmeye devam ediyor. Yaz-kış demeden hemşerilerimizin gerek cenazelerinin taşınması gerekse taziye çadırlarının kurulmasında özveriyle çalışan ekibimize bir kez daha teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Kayseri, Develi Belediyesi, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı Devletten Aldığı Hibe Desteğiyle Mantar Üreticiliğine Başlayan Eski Hükümlü Hayata Tekrardan Tutundu

Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:31:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi Belediyesi'nin 2018 Yılındaki Cenaze Hizmetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]