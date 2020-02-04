Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseriyi temsil etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseriyi temsil etti - Son Dakika Spor

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseriyi temsil etti

7 saat önce

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda Kayseriyi temsil etti, System.String[]

Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediyesi Voleybol Kulübü, Kayseri'de düzenlenen turnuvada kulüplü midi erkekler ve kulüplü erkeklerde üçüncü oldu.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sporcuları tebrik ederek, spor ve sporculara her zaman destek verdiklerini belirtti.

Voleybol sporunun ilçede yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydeden Cabbar, "İnşallah sizlerin daha güzel başarılar elde etmesi için bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Daha güzel başarılarla ilçemizi gururlandırmanızı istiyoruz. Sizleri ve sizleri spora yönlendiren ailelerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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