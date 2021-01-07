Develi Belediyesi Voleybol Kulübünden 3-1'lik net skor
07.01.2021 17:50
Voleybol 2. Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü, Mustafa Kocatürk Kapalı Spor Salonunda karşı karşıya geldiği Antalya Korkuteli Belediyesporu 3-1'lik net bir skorla yendi.
Voleybol 2. Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü, Mustafa Kocatürk Kapalı Spor Salonunda karşı karşıya geldiği Antalya Korkuteli Belediyesporu 3-1'lik net bir skorla yendi.
Maçı spor salonunda izleyip sporculara destekte bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımızın özverileriyle 2. Ligde mücadele eden voleybol takımımızın inşallah bu sene daha güzel başarılara imza atarak bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Bugün burada bu azmin en güzel örneğini göstererek 3-1'lik skorla galip gelen takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı