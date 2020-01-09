Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün genç takımından üçüncülük başarısı - Son Dakika

Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün genç takımı Kayseri'de düzenlenen Kulüplü Genç Erkekler Voleybol Liginde üçüncülük başarısı elde etti.



Madalyaları ile birlikte destekleri için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret eden genç takım desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Develi'de voleybolun çok sevildiğini ve bu başarılarla daha da çok yaygınlaşıp Develi'nin voleybolda marka bir ilçe olacağını belirten Başkan Cabbar, "Voleybol sporunun ilçemizde yaygınlaşması için akranlarınıza örneklik teşkil ediyorsunuz. İnşallah sizlerin daha güzel başarılar elde etmesi için bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Daha güzel başarılarla Develimizi gururlandırmanızı istiyoruz. Sizleri ve sizleri spora yönlendiren ailelerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ