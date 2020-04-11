Develi Belediyesi yolları dezenfekte etti - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde, belediye ekipleri sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek yolları dezenfekte ettikte sonra yıkadı.



Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerin boşluğunu fırsat bilen Develi Belediyesi ekipleri, ilçenin yollarını önce dezenfekte etti, ardından da yıkadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yolları tek tek gezen ekipler, büyük bir titizlikle dezenfekte işlemi yaptı.



Yapılan çalışmanın belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ