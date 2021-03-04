Develi Belediyesi zabıta ekiplerinden maske denetimi - Son Dakika

Develi Belediyesi zabıta ekiplerinden maske denetimi
04.03.2021 14:33
Develi Belediyesi zabıta ekipleri esnafa yönelik olarak maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Develi Belediyesi zabıta ekipleri esnafa yönelik olarak maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Kontrollü normalleşme sonrasında Develi ilçesinde de denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerinin her gün denetime devam edeceklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kontrollü normalleşme döneminde olduğumuz bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve sağlıklı günlere ulaşmak için maske-mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet etmemiz gerekmektedir. Develi Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
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