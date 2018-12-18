Son Dakika Haberleri: Develi Belediyesinde Lösev'e Destek Standı

Develi Belediyesinde Lösev'e Destek Standı

2 saat önce

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi tarafından Develi Belediyesinde yardım standı kuruldu.

Develi Belediyesinde Lösev'e Destek Standı, System.String[]
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi tarafından Develi Belediyesinde yardım standı kuruldu.

Lösemili çocukların anneleri tarafından üretilen oyuncakların satışının yapıldığı standda sağlanan gelirler Lösemili çocukların tedavi ve eğitimleri için kullanılacak. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte kurulan standı ziyaret edip alışveriş yaparak destek oldular. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: İHA

Kayseri, LÖSEV, Develi, Güncel
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