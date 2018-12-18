Develi Belediyesinde Lösev'e Destek Standı
2 saat önce
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi tarafından Develi Belediyesinde yardım standı kuruldu.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV
) Kayseri
Şubesi tarafından Develi
Belediyesinde yardım standı kuruldu.
Lösemili çocukların anneleri tarafından üretilen oyuncakların satışının yapıldığı standda sağlanan gelirler Lösemili çocukların tedavi ve eğitimleri için kullanılacak. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk
ile birlikte kurulan standı ziyaret edip alışveriş yaparak destek oldular. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:16 Kaynak: İHA
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