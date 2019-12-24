Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci - Son Dakika

Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci

6 saat önce

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci, System.String[]

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


Develi Belediyesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye yetkilileri ve işçiler katıldı.


Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Develi Belediye Başkanı Cabbar'a imza altına alınan toplu iş sözleşmesi için teşekkür ederek şu şekilde devam etti; " İmza altına aldığımız sözleşmemiz 2 yılı kapsamaktadır. Yürürlüğe girmesiyle birlikte birinci yıl yüzde 16 oranında ikinci yıl ise yüzde 10 oranında maaşlara ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Bu vesile ile başta Belediye Başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize ve belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'da imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak şu şekilde devam etti, "Belediyemizin başarısı çalışan arkadaşlarımızın başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizde herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu
Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son Dakika Haberleri
15:46 İbb önündeki fayton protestosu 6. gününde - Son Dakika
15:45 ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU - Son Dakika
15:45 ESENYURT'TAKİ YANGINDA KUNDAKLAMA İDDİASI - Son Dakika
15:45 Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
15:44 Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi - Son Dakika
15:35 Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
15:28 Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi Belediyesinde Toplu İş Sözleşme Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]