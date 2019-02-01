Develi Belediyesinden Geri Dönüşüm Projesi
1 saat önce
Develi Belediyesinin Başlattığı '5 Plastik Şişe Getir Alışveriş Çantanı Götür' Projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Develi
Belediyesinin Başlattığı '5 Plastik
Şişe Getir Alışveriş Çantanı Götür' Projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Develi Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın başlattığı Sıfır Atık Kampanyası kapsamında Develi meydanında '5 Plastik Şişe Getir Alışveriş Çantanı Götür' Kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, AK Parti Develi Kadın Kolları Başkanı Elif İslamoğlu ve AK Parti ilçe yönetimi üyeleri katıldı.
Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bugün güzel bir kampanyaya başladık, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin, başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi noktasında, Bizler de çevreci bir belediye anlayışıyla neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, böyle bir kampanyaya oluşturduk. Beş pet şişe getirene, böyle güzel belediyemiz tarafından hazırlanan ve poşet kullanımını engelleyecek, güzel bir çanta hediye ediyoruz ve gördüğünüz gibi vatandaşımızın çok güzel ilgisi var. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, bu çevre bize emanettir, Bizler inşallah bu çalışmalarımızı, bu tür güzelliklerimizi devam ettireceğiz. Sizler de biliyorsunuz ki ambalaj atığı toplama fabrikası kurduk. Çevreci bir bilinçle ve şu ana kadar bin ağaca yakın bir ağacın kesilmesi ne engel olduk. Yaptığımız bu geri dönüşüm sayesinde, Bu da onun bir yansıması inşallah bundan sonra da hemşehrilerimizin bize verdiği destekle, Sıfır Atık projesine bu renkli projelerimizle destek olacağız. Ben kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize huzurlarınızda çok kutluyorum, bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek
Araç Sahipleri Dikkat! Muayene Randevusu Alırken Dolandırıldılar
İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin