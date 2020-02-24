Develi Belediyesinden "köpek saldırısı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Belediyesinden 'köpek saldırısı' açıklaması - Son Dakika

Develi Belediyesinden "köpek saldırısı" açıklaması

6 saat önce

Develi Belediyesi, "ilçede bir çocuğa köpeklerin saldırdığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Develi Belediyesinden

Develi Belediyesi, "ilçede bir çocuğa köpeklerin saldırdığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada TOKİ bölgesinde bir çocuğa köpeklerin saldırdığına ilişkin doğru olmayan haberler yer aldığı belirtildi.

Köpek saldırılarının olduğu bölgeye kontrole giden ekiplerin okul yöneticileri ve mahalle sakinleriyle görüştükleri ifade edilen açıklamada, böyle bir saldırının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin bir yıl içerisinde ilçedeki 887 sokak köpeğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evine teslim ettiği vurgulanarak, şu bilgiler verildi:

"Ekiplerimiz şikayet edilen bölgeler başta olmak üzere istenmedik durumlarla karşılaşmamak için teyakkuzda beklemektedirler. Hayali haberlerle, iftiralarla belediyemizi yıpratmak isteyenlerin hevesleri bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonra da kursaklarında kalacaktır. Bizler sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içerisinde olurken müfteriler de hemşehrilerimizin vicdanında yargılanacaklardır. Ayrıca bu yalan haberleri servis edenlere karşı Develi Belediyesi olarak hukuki süreç başlatacağız."

Develi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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