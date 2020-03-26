Develi Belediyesinden koronavirüsle mücadele eden ekiplere maske desteği - Son Dakika

Develi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden tüm ekiplere maske desteğinde bulunmaya başladı.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Kovid-19'a karşı mücadele yürüten bütün ekiplerin kullanabilmesi için maske desteğinde bulunuyor.

Bütün masrafların belediye tarafından karşılandığı proje kapsamında, Halk Eğitim Merkezi, Kız Meslek Lisesi ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde görevli 8 öğretmen, gönüllü maske dikim hizmeti sunuyor.

Hem hijyen hem de kişisel tedbirde maskenin önemli olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eldiven ve maske üretimi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda belediye olarak, Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi'ndeki gönüllü öğretmenler ile bir araya gelerek maske üretimine başladıklarını aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayata geçmesinde öncelikle Develi Kaymakamımız Murat Duru başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak'a, Kız Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezimizdeki yetkililerimize teşekkür ediyorum. Zamanlarından feragat ederek maske diken hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Rabb'im virüs illetinden memleketimizi bir an önce kurtarır."