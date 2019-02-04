Develi Belediyesinin Kayak Kursuna Yoğun İlgi
1 saat önce
Develi Belediyesinin öğrencileri kayak sporuna teşvik etmek için yarıyıl tatillerinde devam ettirdiği kayak kursu bu sene de yoğun ilgi gördü.
Develi
Belediyesinin öğrencileri kayak sporuna teşvik etmek için yarıyıl tatillerinde devam ettirdiği kayak kursu bu sene de yoğun ilgi gördü.
Toplamda 85 öğrencinin her türlü ihtiyaçlarının Develi Belediyesi tarafından karşılanarak 15 gün boyunca devam edildiği kursta ayrıca 25lisanslı kayak sporcusu da sezon sonuna kadar eğitimlerine devam edecek. Erciyes
'in Türkiye
'nin en güzel kayak pistlerinden birisi olduğunu belirten Cabbar Başkan "Böylesi bir nimetin farkında olarak yavrularımıza kayak sporunu sevdirmek ve onların yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi adına her yıl düzenlediğimiz kurslarımız bu sene de büyük bir ilgiyle karşılandı. Yavrularımızın sevincine ve velilerimizin teşekkürüne vesile olan bu ve benzeri projelerimizi daha da geliştirerek hizmet üretmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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