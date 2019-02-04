Son Dakika Haberleri: Develi Belediyesinin Kayak Kursuna Yoğun İlgi

Develi Belediyesinin Kayak Kursuna Yoğun İlgi

1 saat önce

Develi Belediyesinin öğrencileri kayak sporuna teşvik etmek için yarıyıl tatillerinde devam ettirdiği kayak kursu bu sene de yoğun ilgi gördü.

Develi Belediyesinin Kayak Kursuna Yoğun İlgi, System.String[]
Develi Belediyesinin öğrencileri kayak sporuna teşvik etmek için yarıyıl tatillerinde devam ettirdiği kayak kursu bu sene de yoğun ilgi gördü.

Toplamda 85 öğrencinin her türlü ihtiyaçlarının Develi Belediyesi tarafından karşılanarak 15 gün boyunca devam edildiği kursta ayrıca 25lisanslı kayak sporcusu da sezon sonuna kadar eğitimlerine devam edecek.

Erciyes'in Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden birisi olduğunu belirten Cabbar Başkan "Böylesi bir nimetin farkında olarak yavrularımıza kayak sporunu sevdirmek ve onların yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi adına her yıl düzenlediğimiz kurslarımız bu sene de büyük bir ilgiyle karşılandı. Yavrularımızın sevincine ve velilerimizin teşekkürüne vesile olan bu ve benzeri projelerimizi daha da geliştirerek hizmet üretmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Develi Belediyesi, Develi, Güncel
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