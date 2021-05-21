Develi Belediyesinin projesine ORAN'dan destek - Son Dakika

Kayseri'de Develi Belediyesince hazırlanan proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) destek almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende, "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" isimli projenin protokolü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci arasında imzaladı.

Cabbar, burada yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek proje kapsamında, Develi için önemi büyük olan kabak çekirdeğinin ve ata tohumu gacer buğdayının paketlemesinin yapılacağını belirtti.

Projeye belediye olarak 160 bin lira da destek vereceklerini aktaran Cabbar, şunları kaydetti:

"Develimizin iki önemli tarımsal ürünü olan kabak çekirdeği ve gacerin daha da bilinip yaygınlaşmasını sağlayacak projemiz, ilçe ekonomisine de katkı verecek. Şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum. Tarladan toplanan kabak çekirdeğinin çerezlik hale getirilerek paketlenmesi ve satışının yapılacağı projede, gacerden üretilen ekmek, poğaça ve yufka gibi ürünlerin de ilçemiz kadınları tarafından üretilerek, satışlarının yapılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.