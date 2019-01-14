Develi Belediyesor Evinde Kazandı
1 saat önce
Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyespor evinde karşılaştığı Gümüşhane Şiran Akademi Spor'u 3-2'lik set skoruyla yendi.
Develi'li seyircilerin yoğun katılımıyla yapılan mücadele sonrası galibiyeti Develililere hediye eden Develi Belediye Başkan Cabbar "Galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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