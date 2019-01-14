Son Dakika Haberleri: Develi Belediyesor Evinde Kazandı

Develi Belediyesor Evinde Kazandı

1 saat önce

Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyespor evinde karşılaştığı Gümüşhane Şiran Akademi Spor'u 3-2'lik set skoruyla yendi.

Develi Belediyesor Evinde Kazandı, System.String[]

Develi'li seyircilerin yoğun katılımıyla yapılan mücadele sonrası galibiyeti Develililere hediye eden Develi Belediye Başkan Cabbar "Galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

Develi, Güncel
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