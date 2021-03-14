Develi Belediyespor 2. Lig Play-Off finaline yükseldi

Develi Belediye Spor 2. Lig play-off yarı finalin son maçında Viranşehir Eğitim Gücü'nü 25-21, 25-16, 25-23 setlerle 3-0 yenerek play-off Finaline yükseldi.

Ankara'da oynanan 2. Lig Play-Off maçlarında mücadele eden Develi Belediyespor, son maçında Viranşehir Eğitim Gücü'nü 3-0 yenerek finale yükseldi. İlk maçında Ürgüpspor'a 3-0 yenilen Kayseri ekibi ardından oynadığı maçta Karacabey Belediyespor'u 3-1 yendi. Son maçında Viranşehir Eğitim Gücü'nü yenen ekip böylece adını finale yazdırdı. Sekiz takımın finale yükseldiği Play-Off maçları 21- 23 Mart tarihlerinde Ankara'da oynanacak ve 4 takım 1. Lig'e yükselecek. - KAYSERİ