Develi Belediyespor Aksaray'da kazandı
09.11.2020 09:00
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kuzeyboru Aksaray MTAL takımını 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kuzeyboru Aksaray MTAL takımını 3-1 mağlup etti.
Aksaray Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, 28-26, 13-25, 18-25 ve 16-25'lik setler ile rakibini mağlup ederken bu sezon ikinci galibiyetine imza atmış oldu.
Ligin ilk haftasında Nevşehir Belediyespor'a mağlup olan Kayseri temsilcisi ardından geçtiğimiz hafta kendi evinde Ilgın Uğurspor'u yenerek galibiyet ile tanışmıştı. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kuzeyboru Aksaray MTAL takımını mağlup eden Develi Belediyespor, üçüncü hafta sonunda ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. - KAYSERİ
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