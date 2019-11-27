Develi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Develi Belediyespor Voleybol takımı ligin 7.haftasında deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçını kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.



Geçen hafta sahasında oynadığı maçta Aksaray MTAL takımını set vermeden 3-0 mağlup ederek yoluna devam eden Develi Belediyespor'da gözler deplasmanda oynayacağı Gezlevi Spor maçında.



Geride kalan 6.hafta sonunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 7 puanla 5.sırada yer alıyor. Cumartesi günü Konya'da oynanacak olan Gezlevi Spor ile Develi Belediyespor müsabakası saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ