Develi Belediyespor il galibiyetini aldı - Son Dakika

Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

01.11.2020 17:46
Develi Belediyespor il galibiyetini aldı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı ligin 2. hafta karşılaşmasında Ilgın Uğurspor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı ligin 2. hafta karşılaşmasında Ilgın Uğurspor'u 3-0 mağlup etti.

Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, rakibi Ilgın Uğurspor'u 25-13, 25-20 ve 25-13'lük setlerle mağlup etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Develi Belediyespor, böylece ligde ilk galibiyetini almış oldu. - KAYSERİ

Develi Belediyespor il galibiyetini aldı
Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Develi, Şehit, Ilgın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor il galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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