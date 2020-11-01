Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı ligin 2. hafta karşılaşmasında Ilgın Uğurspor'u 3-0 mağlup etti.

Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, rakibi Ilgın Uğurspor'u 25-13, 25-20 ve 25-13'lük setlerle mağlup etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Develi Belediyespor, böylece ligde ilk galibiyetini almış oldu. - KAYSERİ