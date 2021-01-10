Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi
10.01.2021 17:59
Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk eden Develi Belediyespor, salondan 3-0 galip ayrılarak grup liderliğine yükseldi.
Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Nevşehir Belediyespor'u konuk eden Develi Belediyespor, salondan 3-0 galip ayrılarak grup liderliğine yükseldi.
Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta zirve yarışı veren Develi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-18, 28-26, 25-21'lik setlerle mağlup eden Develi ekibi puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Develi Belediyespor maç sonu galibiyet sevincini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katılımı ile doyasıya kutladı. - KAYSERİ
Son Dakika Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti