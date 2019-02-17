Son Dakika Haberleri: Develi Belediyespor, Ligin Son Deplasmanında Rahat Kazandı

Develi Belediyespor, Ligin Son Deplasmanında Rahat Kazandı

1 saat önce

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, Tokat deplasmanında Tokat Belediye Plevnespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor, Ligin Son Deplasmanında Rahat Kazandı, System.String[]
Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor, Tokat deplasmanında Tokat Belediye Plevnespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Kayseri'yi Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup'ta temsil eden üç takımdan biri olanDeveli Belediyespor, sezonun son deplasman karşılaşmasında Tokat'ta parkeye çıktı. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda Tokat Belediye Plevnespor ile karşılaşan Develi Belediyespor rakibine set vermeden 3-0 galip geldi. Grupta 4. sırada yer alan Kayseri ekibi, ligin son hafta karşılaşmasında kendi evinde grup lideri bir diğer Kayseri takımı olan Melikgazi Belediyespor'u konuk edecek. Bu maç 24 Şubat Pazar günü Develi İlçe Spor Salonu'nda saat 14.30'da oynanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Tokat, Develi, Spor
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