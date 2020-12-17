Develi Belediyespor'un önemli maçı ertelendi

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup ekiplerinden Develi Belediye spor'un ligin 9. haftasında Pazar günü saat 14: 00 de oynaması gereken ilk devrenin son maçı Korkuteli Belediye spor maçı Korkuteli Belediyespor oyuncuları ve antrenörünün Covit-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Voleybol liglerinde Covid-19 ertelemelerine bir yenisi eklendi. Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta Pazar günü oynanması beklenen ve ligin 9. haftasına dahil Develi Belediyespor-Korkuteli Belediyespor karşılaşması, Korküteli ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda yapılan açıklamada, 2. Lig voleybol liginin önemli maçı 6 Ocak tarihinde saat oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde Develi Belediyespor, grupta 16 puan ile 3. Sırada yer alırken, Korkuteli Belediyespor ise 15 puan ile 4. Basamakta yer alıyor. - KAYSERİ