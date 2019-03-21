Son Dakika Haberleri: Develi Çiftçilerden Bakan Yardımcısı Aksu'ya Teşekkür

Develi Çiftçilerden Bakan Yardımcısı Aksu'ya Teşekkür

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun Develi'deki tarımsal problemleri çözmek adına ilçeye yönlendirdiği bölge müdürleri ve uzmanlar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın koordinesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir araya geldi.

Develi Çiftçilerden Bakan Yardımcısı Aksu'ya Teşekkür, System.String[]
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun Develi'deki tarımsal problemleri çözmek adına ilçeye yönlendirdiği bölge müdürleri ve uzmanlar, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın koordinesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir araya geldi.

Tarım arazilerinin toplulaştırılmasından, ekilecek tarım arazilerinin tespiti, temizliği ve yollarının yapılmasına kadar bütün problemleri not edip soruları cevaplandıran bölge müdürleri; bütün bu sorunların halledilmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlanacağını, Zamantı Irmağı üzerinde bulunan 13 mahallenin Zamantı Irmağıından faydalanarak sulama yapabilmelerine izin verildiği müjdesini verdi. Bu müjdeye sevinen Develi'li çiftçiler; "Yıllardır sulama problemini bakan yardımcımızın desteği ile halletmiş bulunuyoruz. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah bakan yardımcımızın destekleriyle sorunsuz bir şekilde ziraat çalışmalarımızı yürüteceğiz. Develililer olarak kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Toplantı sonrası Başkan Mehmet Cabbar makamda değerlendirme toplantısında bulunan heyet, "Bakan yardımcımız Mustafa Aksu'nun talimatı ve sizlerin koordinesinde Develimizdeki tarımla ilgili problemleri aciliyet durumlarına göre sınıflandırarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Cabbar Başkan; "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Aksu Bey'in talimatı ile ilçemizde çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi için gayret gösteren misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcımıza da her zaman olduğu gibi Develimize olan duyarlılığından ve desteğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Mustafa Aksu, Develi, Güncel
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