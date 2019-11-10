Develi'de 10 Kasım Töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü münasebetiyle Develi meydanında bir tören düzenlendi.



Törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar İlçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru" Yüzyıl Dünya ve yakın Türk Tarihi'nin en büyük komutanı, lideri, devlet ve siyaset adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümünün 81. yıl dönümü için Develi Anadolu Liselerimiz duygu dolu mükemmel bir program hazırlamışlardır. İçeriği oldukça zengin bu güzel programla atamızı şanına uygun bir şekilde andık" dedi.



Kaymakam Duru, "Büyük insan atamız milletimizin ve O'nun gençliğinin gönül dünyasında sevgiyle, saygıyla ve hürmetle sonsuza kadar yaşayacak ve şükranla anılacaktır.



Bugün Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olan Türk Milleti kararlı bir şekilde Atamızın işaret ettiği muasır medeniyetin ön safına geçmek ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 hedefleri için kararlı bir şekilde emin adımlarla yürümektedir" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ