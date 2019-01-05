Son Dakika Haberleri: Develi'de 13 Yaşındaki Öğrenciye Otomobil Çarptı

Develi'de 13 Yaşındaki Öğrenciye Otomobil Çarptı

26 dakika önce

Develi'de meydana gelen kazada, servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı.

Develi'de 13 Yaşındaki Öğrenciye Otomobil Çarptı, System.String[]
Develi'de meydana gelen kazada, servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı.

Develi Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi M.O.'ya, servisten inip yolun karşısına geçmek isterken, 38 SS 759 plakalı otomobil çaptı.

Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesine Hastanesine kaldırılan M.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Develi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:21:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'de 13 Yaşındaki Öğrenciye Otomobil Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]