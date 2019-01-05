Develi'de 13 Yaşındaki Öğrenciye Otomobil Çarptı
26 dakika önce
Develi'de meydana gelen kazada, servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı.
Develi
'de meydana gelen kazada, servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye otomobil çarptı.
Develi Gazi Mahallesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi M.O.'ya, servisten inip yolun karşısına geçmek isterken, 38 SS 759 plakalı otomobil çaptı.
Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesine Hastanesine kaldırılan M.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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