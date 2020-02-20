Develi'de 14 bin veli madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilecek - Son Dakika

Develi Kaymakamlığınca organize edilen ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitimci Formotörü Hasan Kılınç'ın sunumuyla Develi'de "Madde mi Mana mı yoksa Bağımlılık mı" adı altında seminerler düzenlenmeye devam ediyor.



Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunda yapılan Seminere Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yetiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu ve veliler katıldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru "Dünyanın ve ülkemizin en önemli gençlik sorunlarından bir tanesi de madde bağımlılığıdır. Başta T.C İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili bütün Bakanlıklarımız devletimiz topyekün etkin bir şekilde madde bağımlılığı ve uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmektedir. İşte bu noktadan hareketle ruhen, bedenen ve zihinsel olarak sağlıklı gençlik yetiştirebilmemiz için Kaymakamlığımızca hazırlanan "madde mi mana mı yoksa bağımlılık mı" projemiz kapsamında öğrencilerimizi ve gençlerimizi başta uyuşturucu olmak üzere her türlü madde bağımlılığından korumak için ilçemizde öğrenim gören 14 bin öğrencimizin velilerini bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerimize bugün Pembe Cesaretin Kocatürk Ortaokulu velileri ile başladık" dedi.



Kaymakam Duru, "Okulumuz velilerine konunun uzmanı Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitimci Formotörü Hasan Kılınç ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Türkmen tarafından video ve görseller eşliğinde madde bağımlılığından korunma ve önleyici etkili stratejiler konusunda seminer vererek proje uygulamaya konmuştur. Develimizin gençlerini ve yavrularını her türlü madde bağımlığı bataklığından koruyacak ve çok faydalı olacağına inandığımız bu projemizi toplam 29 tane ilk, orta ve lise okullarımızın bütün öğrenci velilerine uzman kardeşlerim tarafından sırasıyla benim de bizzat katılacağım seminer programı ile uygulamaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.



Madde Bağımlılığı hakkında bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eğitimci Formotörü Hasan Kılınç "Madde bağımlılığı vücudu bir yada birden fazla işlevini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık, Madde kullanılmaya ilk başlanıldığında direk beyine hasar verir. Maddenin birçok çeşidi var bunlar bireyin ekonomik durumuna göre seçiliyor çünkü bazı maddeler çok kısa sürede çok derin etki bırakıyor o yüzden pahalı olduğu için elde edilemiyor, ekonomik gelir düzeyi düştükçe tiner ve baliye kadar düşüş oluyor ama bu maddelerin hepsinin etkisi aşağı yukarı aynı. Çocuğumuzun Madde Bağımlısı olduğunu öğrendiğimizde ona kızmak yada vurmak değildir çözüm, ona anlayışla yaklaşıp ona sevgi göstererek beraber bu madde bağımlılığını yenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ