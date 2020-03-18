Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anıldı - Son Dakika

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Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anıldı
6 saat önce
Develi'de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.
Develi'de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.
Koronavirüsden alınan tedbirlerden dolayı, kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için anma programı dışarıda yapıldı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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