Develi'de 2 bin 500 dekar alan modern sulamayla tanışacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Develi'deki 2 bin 500 dekar alan modern sulama sistemiyle sulanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın çalışmaları ve talimatları kapsamında çiftçilere hizmet artarak devam ediyor.

Bu kapsamda hem verimi artırmak hem de enerji ve su tasarrufu sağlamak amacıyla Develi Epçe Mahallesi'nde daha önce beş kuyu ile açık kanallarla sulama yapılan 2 bin 500 dekar alan, modern sulama sistemine kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca ihalesi yapılan ve çalışmaları başlatılan Develi Epçe yağmurlama sulama sistemleri ile bölgedeki 2 bin 500 dekar alan modern sulamaya geçecek.

Tarım konusunda ilçelere her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehri imar ederken ilçelere de de gerekli her türlü desteği en üst düzeyde sağladıklarını belirtti.