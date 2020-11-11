Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2020 14:21
Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Develi Çevre ve Kültür Derneği, Develi Belediyesi ve özel bir işletmenin iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Gazi Mahallesin'de 46 bin metre kare alana 2 bin adet fidan dikimi gerçekleşti.

Develi Çevre ve Kültür Derneği, Develi Belediyesi ve özel bir işletmenin iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Gazi Mahallesin'de 46 bin metre kare alana 2 bin adet fidan dikimi gerçekleşti.

Fidan dikim etkinliğine; Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Özalp, işletme temsilcileri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Geçen sene 11 kasım da saat 11: 11'de 11 milyon fidan dikilmişti bizde Develi'de 50 bine yakın fidan dikmiştik, Bu sene de yine aynı anlayışla Develimiz doğaya sahip çıkıyor. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakabilmek adına Ülkemizde ki boş olan her karış toprağa fidan dikmek bizim en asli görevlerimizden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz yerde Develi Belediyemiz, özel işletmemiz ve Develi Çevre ve Kültür Derneği ile birlikte Gazi mahallemize fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu çevre gelecek nesillere emanetimizdir, bu çevreye biz hassasiyetle korumak durumundayız. Ben tekrar Develi Belediyemize, işletmemize ve Develi Çevre ve Kültür Derneği'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bugün bizim için güzel bir gün çünkü biraz önce de Develi - Erciyes yolunda ağaç dikerek güzel atmosferi teneffüs ettik, şimdi de buraya geldik. Develi Çevre ve Kültür Derneği ve işletmemiz bize böyle bir proje sunduğunda biz de yeşile ve doğaya verdiğimiz bu değerin karşılığı olarak bizde bu projenin içerisinde yer alacağımızı ifade etmiştik. Şuan da burada da start verildi bizde yapacağımız desteklerle buranın daha güzel bir hale gelmesi için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz çünkü, bunu ben bir sorumluluk olarak ve bir görev olarak görüyorum. Nasıl ki şuanda üzerine bastığımız bu doğayı bizden önceki nesiller bize emanet ettiyse, bizlerde bizim çocuklarımıza torunlarımıza daha güzel bir doğayı onlara teslim etmekle mükellefiz diye düşünüyorum. Bu tür projelerde Develi Belediyesi olarak destek vereceğimiz ifade etmek istiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Develi Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Özalp de, "Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Develi için tertip ettiğimiz programa öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şuan Gazi mahallesindeyiz yaklaşık 46 bin metre kare alana toplamda 2 bin adet fidan dikmeyi planlıyoruz. Programımızı Develi Çevre ve Kültür Derneği, Develi Belediyemiz iş birliğinde tertip ettik. Bugün fidanların bir kısmı yani 1. etabı başlatacağız, inşallah Develi Belediyemizin de destekleriyle fidanların tamamı dikilecek, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu

Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Develi, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Develi'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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